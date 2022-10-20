Ankara'daki FETÖ soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
20 Ekim 2022 Perşembe, 09:18
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında yeni gelişme
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, örgüt hiyerarşisinde çeşitli konumlarda görev aldıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya destek sağlamak amacıyla hesaplarında artış yaptıkları tespit edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.


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