Konya merkezli FETÖ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
18 Ekim 2022 Salı, 14:00
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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