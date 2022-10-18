Konya merkezli FETÖ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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