Ankara’daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da fırtına nedeniyle inşaatta devrilen kolon kalıplarının üzerine düşmesi sonucuyla hayatını kaybeden stajyer İnşaat Mühendisi 21 yaşındaki Taha Öztürk, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHA
16 Ağustos 2022 Salı, 17:58
Ankara’daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

Genç stajyer için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı. 

FORMASI BABASINA HEDİYE ETTİLER

Stajyerlik yaptığı ilk iş gün hayatını kaybeden Öztürk'ün okul takımında giydiği 47 numaralı Amerikan Futbolu forması takım arkadaşları tarafından baba Zeki Öztürk'e hediye edildi. 


Ankara Fırtına

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler