Ankara’daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da fırtına nedeniyle inşaatta devrilen kolon kalıplarının üzerine düşmesi sonucuyla hayatını kaybeden stajyer İnşaat Mühendisi 21 yaşındaki Taha Öztürk, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Genç stajyer için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
FORMASI BABASINA HEDİYE ETTİLER
Stajyerlik yaptığı ilk iş gün hayatını kaybeden Öztürk'ün okul takımında giydiği 47 numaralı Amerikan Futbolu forması takım arkadaşları tarafından baba Zeki Öztürk'e hediye edildi.
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