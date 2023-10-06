Ankara'daki fuhuş operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'daki fuhuş operasyonunda aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.
Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk ve yabancı uyruklu kişilere zorla fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda "insan ticareti ve fuhşa teşvik" ile "aracılık ve zorlama" suçlarından E.T., H.İ.Ç. ve O.Y. gözaltına alındı.
O.Y'nin yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden kaçtığı ve 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, H.İ.Ç'nin ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin kontrollerde yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve operasyon sırasında da sahte kimlikle gizlenmeye çalıştığı öğrenildi.
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