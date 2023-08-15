Kuşadası’nda fuhuş operasyonu!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen evde yapılan baskında 5 kadın ve H.G. ve G.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda elde edilen bilgileri değerlendirdi.
Camikebir Mahallesi’nde bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edilerek bahse konu adres fiziki takibe alındı.
Yapılan tespitlerin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kadın ve H.G. ve G.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
H.G. ve G.E. isimli şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Bir tekel saldırısı daha!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- İYİ Parti'den Bahçeli'ye bir yanıt daha
- Deniz Seki, ameliyatını pişmanlıkla anlattı: Keşke...