Kuşadası’nda fuhuş operasyonu!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:59

Güncelleme: 15.08.2023 - 10:59

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda elde edilen bilgileri değerlendirdi.

Camikebir Mahallesi’nde bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edilerek bahse konu adres fiziki takibe alındı.

Yapılan tespitlerin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kadın ve H.G. ve G.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

H.G. ve G.E. isimli şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.