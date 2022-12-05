Ankara'daki Tülay Güçevin cinayetinde ayrıntılar ortaya çıktı: Darbedildi, otomobille ezilerek öldürüldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Tülay Güçevin'in (24) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Güçevin'in dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlenirken, biri ilçede otel sahibinin oğlu, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:13
Ankara'daki Tülay Güçevin cinayetinde ayrıntılar ortaya çıktı: Darbedildi, otomobille ezilerek öldürüldü
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Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında, 4 Aralık Pazar gece saatlerinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DARP İZLERİNE RASTLANDI

Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.

KAN İZLERİ BULUNDU

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu.

Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.


Ankara Cinayet ceset

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