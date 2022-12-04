Ankara'da 22 yaşındaki kadının şüpheli ölümü: 2 gözaltı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde gece yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 22 yaşındaki Tülay Güçevin'e ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi’nde meydana geldi. Polatlı-Haymana yolunda bir kadının hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölen kadının 2 çocuk annesi Tülay Güçevin olduğu belirlendi.
DARP İZLERİ GÖRÜLDÜ
İlk tespitlere göre darp edildikten sonra otomobil ile üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güçevin’in ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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