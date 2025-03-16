Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Yayınlanma: 16.03.2025 - 14:21

Güncelleme: 16.03.2025 - 14:27

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.04'te Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak'ta düzenlenecek program nedeniyle bugün saat 12.00'den programın sonuna kadar, Kızılırmak Caddesi'nin Bankacı Sokak ile Becerikli Sokak arasında kalan bölüm ve Dr. Mediha Eldem Sokak, Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölüm araç trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Olgunlar Caddesi ile Bankacı Sokak da araç trafiğine kapatılacak.