Kiracılar dikkat: O ödeme için yasal yollara başvurabilirsiniz!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:51

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:51

Türkiye'de enflasyonun etkisiyle konut ve site aidatlarında büyük artışlar yaşandı. İstanbul'daki lüks konut projelerinde aidatlar 30 bin TL'yi aşıyor. Hukukçular, yüksek aidatlara karşı yasal itiraz yollarının mevcut olduğunu belirtiyor.

YÜKSEK AİDATLAR HUKUKİ YOLLARA TAŞINABİLİYOR

1 Şubat itibarıyla, elektrik sübvansiyonunun kaldırılmasıyla faturaların iki katına çıkması ve personel maliyetlerinin artması, aidatları önemli ölçüde etkiledi. Bu gelişmelerle birlikte, İstanbul'daki birçok sitede aidatlar yüzde 50 oranında arttı. Özellikle lüks konut projelerinde aidatlar 30 bin TL'yi geçti. Hukukçular, aidatlar olağanüstü yüksek olduğunda kat maliklerinin sulh hukuk mahkemelerine başvurarak iptal davası açabileceklerini belirtiyor.

AİDATLARIN HESAPLANMA YÖNTEMİ

Aidatların belirlenmesinde, sitenin sunduğu hizmetler, konumu ve giderler dikkate alınır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, aidatlar; temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi ortak giderlere kat maliklerinin arsa paylarına göre bölüştürülür. Hukukçular, aşırı artışların denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.

FAHİŞ AİDATLARA KARŞI DAVA HAKKI

Kat malikleri, aidat miktarının yüksek olduğunu düşündüklerinde, toplantıya katıldıkları tarihten itibaren bir ay içinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak kararın iptalini talep edebilirler. Kiracılar ise, aidat artışlarının doğrudan haklarını etkileyip etkilemediğine göre özel durumlarda dava açabilir.

İSTANBUL'DA AİDATLAR YÜZDE 50 ARTTI

Gayrimenkul uzmanları, aidatların site büyüklüğü, hizmetler ve diğer faktörlere göre değiştiğini belirtiyor. İstanbul'da, özellikle lüks projelerde aidat artışı yüzde 50'yi buldu. Bu artışa karşı, kat maliklerinin yönetim süreçlerine dahil olmaları ve bilinçli hareket etmeleri öneriliyor.