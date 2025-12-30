Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2025 günü saat 18.00’den itibaren Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ile GMK Bulvarı’nın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

Milli Müdafaa Caddesi, Aşkabat Caddesi (Bahçeli 7. Cadde), Bestekar Caddesi, Kızılırmak Caddesi, Olgunlar Caddesi, Selanik Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Azerbaycan Caddesi (Bahçeli 3. Cadde), Yüksel Caddesi, Sakarya Caddesi, Kumrular Caddesi, Tunus Caddesi ve Tuna Caddesi de kapalı olacak güzergahlar arasında yer aldı.

Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ile İnkılap Sokağı, Konur Sokağı, Karanfil Sokağı, Bilge Sokağı, Bülten Sokağı, Çığır Sokağı ve Bayındır Sokağı’nın tamamının da araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç olması halinde Oğuzhan Asiltürk Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Filistin Caddesi, Polonya Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi ve Kuleli Caddesi’nin de programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacağını açıkladı.