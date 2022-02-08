Ankara’nın yeni metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunuldu

08 Şubat 2022 Salı, 23:28

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) başlattığı, kentin batısına doğru ilerleyecek ‘Dikimevi- Natoyolu’ metro hattının projelendirme çalışmalarında sona gelindi.

7.4 kilometre uzunluğunda 8 istasyondan oluşması planlanan hat projesini Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunduklarını belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY'a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımıza onaya sunduk. Onay işleminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız.

Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY'a bağlayacak Dikimevi - Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımıza onaya sunduk.



Onay işleminden sonra Sn. Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız. pic.twitter.com/QUF0tzB9Zw — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 8, 2022

METRO HATTININ 8 AYRI İSTASYONDAN OLUŞMASI PLANLANIYOR

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak. Hattın muhtemel istasyonları, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natayolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak.