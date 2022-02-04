Rap şarkıcısı Sefo: 'Şarkılarımı metrobüste yazdım'
'Sefo' adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır, Duygu Atakan'ın Süper FM'de yayınlanan 'Duygu'yla Radyodayız' programına konuk oldu. Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan son dönemin popüler şarkıcısı, "Şarkılarımı Esenyurt’taki okuluma metrobüsle giderken yolda yazdım" diye konuştu.
'Sefo' adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır, Süper FM'de yayınlanan "Duygu'yla Radyodayız" programının konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan 'Sefo', “Bilmem mi?” şarkısının gördüğü ilgi hakkında konuştu.
"METROBÜSTE YAZDIM"
Ünlü rapçi, "Şarkı güzeldi, insanlar beğendi. Şarkının İspanyolca remiksi yapıldı. Meksikalı bir grupla dünyaya açılacağız. Şarkılarımı Esenyurt’taki okuluma metrobüsle giderken yolda yazdım" dedi.
"KİMSEYE GÜVENMEM"
Ayrıca hayatında bir yıldır kimsenin olmadığını belirten ünlü isim, "Aşk hayatım yok. Aşkı aramazsın, o sana gelir ama şöhretime gelen olur mu? Bilmem... Genelde kimseye güvenmem" ifadelerini kullandı.
ORTAOKULDA KONSER VERECEKTİ, İZİN ÇIKMADI
İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Sefo'nun 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. 4 milyondan fazla kişi tarafından izlenen video sonrası Sefo, konser için izin istemiş, bunun üzerine de Küçükçekmece Belediyesi, sanatçıyı görüşmeye davet etmişti.
Ancak okul yönetimi şarkıcının talebini geri çevirmişti. Arif Nihat Asya Ortaokulu'nun Müdür Yardımcısı Hafize Polat, konserin iptal edildiğini açıklamıştı.
Polat, alınan kararın gerekçesi olarak, okul dışından, çevredeki halkın da konsere talebinin olabileceğini ayrıca konserin, okuldaki eğitim sırasında aksaklıklar oluşturabileceğini ifade etmişti.
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