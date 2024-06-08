Ankara'yı sağanak vurdu... Yollar göle döndü!

Yayınlanma: 08.06.2024 - 16:25

Güncelleme: 08.06.2024 - 16:25

Ankara'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı.

Yağış en çok Sincan ilçesinde etkili oldu. Sincan Törekent mevkisinde Ayaş ilçesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı.

Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu. Sürücüler ve yurttaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı. Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı.

Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı. İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı.

Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü. Kentte bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

Belediye ekipleri sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.