Yağışlar azaldı, sıcaklıklar artacak

Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:09

Güncelleme: 25.05.2024 - 17:12

Marmara Bölgesi'nde, nisan yağışlarının 1991-2020 ortalamasına göre yüzde 24, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 azaldığı belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgede nisan ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 51,9 milimetre oldu.

Bölgeye geçen yıl nisanda 94,5, bu yılın aynı döneminde ise 39,3 milimetre yağış düştü. Böylece bölgedeki nisan yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 24, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 azaldı. Marmara Bölgesi'nde nisanda yağışlar Bilecek ve Bursa'da yüzde 80'in üzerinde azalırken iki ilde yağışlı gün sayısı 5'in altına düştü.

YÜZDE 60'I AŞAN ARTIŞ

İstanbul'un Avrupa Yakası, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde ise yüzde 60’ı aşan artışlar meydana geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, ülke genelinde yağışların nisan ayında uzun yıllar ortalamasına göre azaldığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde de nisanda yağışların uzun yıllar ortalamasının altında kaldığını belirten Demirhan, "Marmara Bölgesi'nde yağışlar yüzde 24 azaldı. Ancak son 7 aylık süreye baktığımızda yağışlarda yüzde 12'lik bir artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Demirhan, Türkiye'de yağışlarda genel bir azalma yaşandığına dikkati çekerek, "Ülke olarak meteorolojik bir kuraklığın içindeyiz. Bu kuraklık sebebiyle de bizim mutlaka her zaman temkinli olmamız lazım. Suyumuzun ve yağışlarımızın azaldığını bilerek, ona göre suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yağmur suyunun biriktirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Demirhan, çatılarda yağmur suyunu biriktiren haznelerin olmasının çok daha iyi olacağını anlattı.

SICAKLIKLAR ARTACAK

El Nino ve La Nina'nın Pasifik'te etkili olduğunu vurgulayan Demirhan, son 3 yılda kuvvetli La Nina'nın etkisini Türkiye'de hissettiklerini kaydetti.

Haziran ayından itibaren Türkiye'de nötr faza geçildiğini, bununda başka bir etkisinin olacağının altını çizen Demirhan, "Nötr faz döneminde biraz daha rahatlayabiliriz, biraz daha yağışlar, nem artabilir, sıcaklıklar azalabilir. Ancak bunların hepsi bir tahmin. Bu sene yapılan tahminlere göre yaz döneminde yağışlarda genel olarak bir azalma, sıcaklarda artma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.