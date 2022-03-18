Anne akılalmaz olayı itiraf etti: Bebeğe şırıngayla çamaşır suyu enjekte edildi

Diyarbakır'da kusma şikayetiyle hastaneye gelen bir yaşındaki L.Y. 'nin annesi bebeğine şırıngayla çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

(DHA)
18 Mart 2022 Cuma, 22:45
Anne akılalmaz olayı itiraf etti: Bebeğe şırıngayla çamaşır suyu enjekte edildi
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Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu.

İTİRAF ETTİ

N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltınaaldı. N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



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