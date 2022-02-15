15 Şubat 2022 Salı, 00:00

Doğal ebeveynlik, anne baba ve çocuk arasındaki sağlıklı bağlanmayı destekleyen, ebeveynlere içgüdülerini dinlemeyi öneren bir çocuk yetiştirme yaklaşımı. Dünyada büyük ilgi gören doğal ebeveynlik yaklaşımını Türkiye’deki anne babalar Anne Baba Akademisi kitaplarıyla tanıdı. Anne Baba Akademisi serisinden bugüne dek çoğu çoksatan olmak üzere yirmi iki kitap yayımlandı. Aletha Solter, Adele Faber, Elaine Mazlish, William Sears, Martha Sears, Anat Baniel, Carlos Gonzales serinin önde gelen yazarları…

Öfke nöbetlerine nasıl tepki vermek gerekir?

Çocuklar şiddetten nasıl uzak tutulur?

Kardeş kıskançlığını aşmanın yöntemi nedir?

Televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nasıl azaltılabilir?

Oyuncak seçiminde nelere dikkat etmek gerekir?

Çocuğunuza Kulak Verin, çocukların 2 ila 8 yaş arası dönemdeki gelişimlerini, duygusal ihtiyaçlarını ve ebeveyn olmanın zorluklarını inceliyor. Çocuklarınızı daha iyi anlamak, kişisel becerilerini dikkate alarak yönlendirmek ve onlarla ilişkinizi geliştirmek için yenilikçi bir bakış açısı sunuyor. Çocuklarınızı mutlu büyütmek için, kendi kurallarınıza değil, önce onlara kulak verin diyor. Mutlu bir hayat için siz de Aletha J. Solter’a kulak verin!

Aletha J. Solter bilinçli ebeveynlik konusunda dünya çapında tanınmış bir uzmandır. İsviçre Cenevre Üniversitesi’nde insan biyolojisi mastırı, California Üniversitesi’nde (Santa Barbara) psikoloji doktorası yapan Solter, Aware Parenting Institute’un (Bilinçli Ebeveynlik Enstitüsü) kurucusudur. İki çocuk annesi olan Solter, dünyanın pek çok ülkesindeki anne babalar ve profesyoneller için bilinçli ebeveynlik workshop’ları düzenlemektedir. Solter’ın Bilinçli Bebek, Oyun Oynama Sanatı ile Ağlamalar ve Öfke Nöbetleri adlı kitapları da Doğan Kitap tarafından yayımlanmıştır.

Anne Baba Akademisi

https://www.dogankitap.com.tr/kitaplarimiz/anne-baba-akademisi