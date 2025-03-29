Anne-Baba Dayanışma Ağı kuruldu: 'Çocuklarımıza dokunmayın"

Yayınlanma: 29.03.2025 - 13:41

Güncelleme: 29.03.2025 - 13:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile belediye çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından yurt genelinde başlayan protestolar sürüyor.

Protestolara katılan çok sayıda üniversite öğrencisine yönelik gözaltı ve tutuklamalar da devam ediyor.

Darp edilerek gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin aileleri 'adalet' çağrılarını bir adım ileriye taşıyarak, "Anne-Baba Dayanışma Ağı"nı kurdu.

"ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Çocukları gözaltına olan veya tutuklanan tüm ailelere çağrı yapan Anne-Baba Dayanışma Ağı'nın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Çocukları tutuklanan, gözaltına alınan anne-babalar olarak bu haksızlığın yaşatıldığı tüm anne-babalara çağrı yapan 'Anne-Baba Dayanışma Ağı' mızı kurduk. Çocuklarımız haklarına, geleceklerine, memleketlerine sahip çıktılar. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarını kullanan çocuklarımız kanuna aykırı bir şekilde baskıya maruz kaldı, şiddet gördü ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldı.

Aynı zamanda gözaltına alınan, tutuklanan çocuklarımızın hastalandığı en basit ilaçlarına ulaşamadıkları ve var olan sağlık sorunlarının ağırlaştığı bilgisi bizlere ulaşmaktadır. Özellikle hastalığı bulunan çocuklarımızın ilaçlarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz.

Çocuklarımızdan onur duyuyoruz. Gözaltına alınan, tutuklanan Çocuklarımız yalnız değildir. Gözaltına alınan, tutuklanan çocuklarımızın anne-babaları yalnız değildir. Anne-baba dayanışma ağımızla çağrımız tüm anne-babalara, çağrımız herkesedir. Dayanışma ağımızı büyütelim. Tüm çocuklarımız özgür bırakılıncaya kadar çocuklarımızın sesine ses olalım.

Bugün 11.00’da tüm anne-babaları Maltepe Marmaray durağında 'Çocuklarımızın Yanındayız' pankartı arkasında buluşmaya çağırıyoruz. Bu günleri birlikte dayanışmayla aşacağız."