Eylemlerde gözaltına alınan gençlere polisin sert müdahalesi tutanaklara yansıdı: ‘Baştan sona hukuksuzluk’

Yayınlanma: 28.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2025 - 04:00

Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından başta Saraçhane olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki eylemlerde gençler “adalet ve özgürlük” isteklerini dile getirdi. Gözaltına alınan gençlerin birçoğu tutuklanırken orantısız polis müdahalesi tepki çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 1879 eylemciden 260’ının tutuklandığını, 468’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Cumhuriyet’in ulaştığı tutanaklara göre eylemcilere “Eyleme katılmanız yönünde baskıda bulunuldu mu?”, “Herhangi bir sivil toplum kuruluşu, dernek, sendika üyeliğiniz var mı?” soruları soruldu. Bir öğrencinin “Polisler tarafından çok sert bir şekilde gözaltına alındım. Ayağımda iki kırık, kaburgalarımda kırık var. Ameliyat olmam gerekmektedir, polis beni geri hastaneye getirmemiştir. Sakat kalma ihtimalim var” ifadesi tutanaklara yansıdı.

‘TERÖRİST MUAMELESİ’

Gözaltına alınan eylemcilerin gönüllü avukatlığını yapan avukat Arif Anıl Öztürk şunları söyledi: “Baştan sona hukuksuz bir süreç. Ortada bir delil yok, görüntü yok. Üstelik suçlandıkları maddenin yatarı yok. Üstüne ters kelepçe ile başlayan kötü muamele görenler var. Bacağı alçıya alınan, vücudunda morluklar bulunanlar var. Milli duyguları yoğun çocuklara terörist muamelesi yapılıyor. Karar sırasında hâkimler avukatların yüzlerine bile bakmıyor. Kararın tamamını bile okumuyorlar, ‘Tutuklandı’ deyip adeta salondan kaçıyorlar.”

“Devlet ya da kolluk güçleri, vatandaşına ya da öğrencilerine tuzak kurar mı?” diye soran CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İçişleri Bakanlığı’na seslenerek “Bu oyunu bırakın. Tamamen barışçıl toplantı ve gösteri hakkını kullanan öğrencileri gözaltına almaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.

AİLELER ADALET İSTİYOR

Çocukları gözaltına alınan ailelerin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önündeki bekleyişleri sürüyor. Bekleyenlerden biri, “Saraçhane’de değil de burada toplanalım. Bizim çocuklarımız burada” diye konuştu. Bir başka kişi ise “Bizim çocuklarımız en iyi okulları kazanmış çocuklar. Şu anda gördükleri muameleye bakın. Biz dört gündür çocuklarımız dayak mı yedi diye düşünüyoruz. Hak yok, hukuk yok, adalet yok” dedi.