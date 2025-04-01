Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan çağrı: 'Saat 21.00'da çocuklarımıza ses olmaya çağırıyoruz'

Tutuklu gençlerin sesini duyurmak isteyen Anne Baba Dayanışma Ağı isimli sosyal medya hesabı bugün saat 21.00'da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketiyle tutuklu öğrencilere ses olmaya çağırdı.

Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan çağrı: 'Saat 21.00'da çocuklarımıza ses olmaya çağırıyoruz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 20:48

Tutuklu gençlerin sesini duyurmak isteyen Anne Baba Dayanışma Ağı isimli sosyal medya hesabı bugün saat 21.00'da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketiyle tutuklu öğrencilere ses olmaya çağırdı.

Yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: 

"Tutuklanan, gözaltına alınan çocuklarımızın bayram tatili sonrası vizeleri, sınavları var. Çocuklarımızın eğitim hakkı için, gelecek umutları için herkesi 21:00’da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketimize destek olmaya, çocuklarımıza ses olmaya çağırıyoruz."


Etiketler: #tutuklu #dayanışma #çağrı

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