Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan çağrı: 'Saat 21.00'da çocuklarımıza ses olmaya çağırıyoruz'
Tutuklu gençlerin sesini duyurmak isteyen Anne Baba Dayanışma Ağı isimli sosyal medya hesabı bugün saat 21.00'da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketiyle tutuklu öğrencilere ses olmaya çağırdı.
Tutuklu gençlerin sesini duyurmak isteyen Anne Baba Dayanışma Ağı isimli sosyal medya hesabı bugün saat 21.00'da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketiyle tutuklu öğrencilere ses olmaya çağırdı.
Yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:
"Tutuklanan, gözaltına alınan çocuklarımızın bayram tatili sonrası vizeleri, sınavları var. Çocuklarımızın eğitim hakkı için, gelecek umutları için herkesi 21:00’da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketimize destek olmaya, çocuklarımıza ses olmaya çağırıyoruz."
Tutuklanan, gözaltına alınan çocuklarımızın bayram tatili sonrası vizeleri, sınavları var. Çocuklarımızın eğitim hakkı için, gelecek umutları için herkesi 21:00’da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketimize destek olmaya, çocuklarımıza ses olmaya çağırıyoruz.— Anne Baba Dayanışma Ağı (@annebabadayanis) April 1, 2025
Etiketler: #tutuklu #dayanışma #çağrı
En Çok Okunan Haberler
-
- Boykot ilk sonucunu verdi: 'Çekiliyoruz'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' sorusuna yanıt
- Cemal Enginyurt, o müftüye demediğini bırakmadı!
- Eşinin tabut başındaki sözleri yürek yaktı!
- Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu
- Sinan Burhan'dan, Özel'e 'İmamoğlu' yanıtı
- Bahçeli'nin ardından, MHP'li başkandan da tehdit!
- O belediye, Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal etti
- 'Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı'
- İşte dikkat çeken anketin sonuçları