Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan çağrı: 'Saat 21.00'da çocuklarımıza ses olmaya çağırıyoruz'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 20:48

Güncelleme: 01.04.2025 - 20:48

Tutuklu gençlerin sesini duyurmak isteyen Anne Baba Dayanışma Ağı isimli sosyal medya hesabı bugün saat 21.00'da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketiyle tutuklu öğrencilere ses olmaya çağırdı.

Yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"Tutuklanan, gözaltına alınan çocuklarımızın bayram tatili sonrası vizeleri, sınavları var. Çocuklarımızın eğitim hakkı için, gelecek umutları için herkesi 21:00’da #VizeÖncesiÖzgürlük etiketimize destek olmaya, çocuklarımıza ses olmaya çağırıyoruz."