Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan Volkan Konak'a veda!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:05

Güncelleme: 01.04.2025 - 12:05

Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden KKTC’de sahne aldığı konser sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'a veda etti.

"İSTANBUL’A İLK GELDİĞİMDE BANA AÇTIĞIN KAPIYI UNUTMAYACAĞIM"

“Ağabeyim” dediği Volkan Konak için avukatları aracılığıyla bir mektup paylaşan Çalık, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Yolun açık olsun Kuzey’in Oğlu, Maçka’nın yiğit delikanlısı... Alıp başını nereye gittin, hani birlikte güzel günleri görecektik? Bizi adaletsizlik içerisinde bırakıp gittin. Kederimle baş başayım abi. Senin gidişin de tuz biber oldu. Gece televizyonu açmaz olaydım. O altyazıyı okumaz olaydım.

Okuma yazma bilmeyeydim. Abi bizi nasıl bir yerde bıraktın gittin. Sosyal medyada yaptığın paylaşımları ekranlarda görmüştüm. Koca yürekli abim yanımda demiştim. Hemen bir şarkını söylemeye başlamıştım duyarsın diye... 99 yılında ben sizi bırakıp gitmemiştim be abi, mücadele etmiştim. Sen niye mücadele etmedin abi? Benim güzel yürekli abim niye mücadele etmedin? Neden bizi bırakıp gittin? Yıktın dağlarımızı yıktın.

Şimal’ini, küçük Volkan’ını ve Derin’ini... Güzel eşin Selma’yı bırakmazdın sen abi. O kadar mı üzdüler seni? O kadar mı ağır geldi yüreğine olanlar? Buraları bırakıp göçecek kadar... Beni bu zindanda dört duvar arasında bıraktın gittin? Kuzey’in Oğlu bizleri yaktın da gittin... Çok erken gittin Maçka’nın delikanlısı. Şimdi seni kara toprağa mı koyacaklar? Üstünü de toprakla kapatacaklar? Koca yürekli abim uğurlanırken orada olamayacağım. Çok üzgünüm çok... Buradan çıkınca ilk işim koşa koşa senin ziyaretine gelmek. Sen kalem ol ben kağıt yaz beni demiştin. Seni yazmaya ne kalem yeter ne de kağıt... Cesaretimi aldın da gittin. Sevdalarını, kırmızı çizgilerini aldın da gittin. Bize hüzünlerini bıraktın gittin.

Seni hiç unutmayacağım. İstanbul’a ilk geldiğimde bana açtığın kapıyı unutmayacağım. Maçka yiğit bir evladını kaybetti. Çok sevdiğin topraklardasın artık. Yolun açık olsun güzel abim. Yolun ışıklarla dolu olsun Kuzey'in Oğlu.”