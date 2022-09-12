Anne ile kızı sağlık çalışanlarına saldırdı!

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:42

Yalova’da, hastaneye giden Tülay Çiftçi ve kızı Sinem Çiftçi, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti. Olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Tülay Çiftçi, Yalova Devlet Hastanesi’ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti. Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi, hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı darp eden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya da saldırdı. 'Beyaz kod' verilen hastanede polisler, Tülay Çiftçi ile Sinem Çiftçi’yi güçlükle durdurdu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ile kızı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcı tutuklama talep etti.