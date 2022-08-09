Elazığ’da doktora saldırı ve tehdit: 'Bütün mermileri ağzına boşaltacağım'

09 Ağustos 2022 Salı, 11:17

Elazığ'daki özel hastaneye dün öğle saatlerinde MR çektirmek isteyen bir hasta geldi. Yaklaşık sekiz ay önce de MR çektiren hastaya nöroloji uzmanı Oktay Kapan, sağlık problemi olmadığını söyledi. Bunun üzerine hasta, doktora saldırarak silahla tehdit etti.

Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre, Kapan’ın daha önce kasım ayında da hastaneye geldiğini söylediği hasta, “Beynimde çip var, Amerika beni dinliyor. Tespit et çıkar” diyerek MR çektirdi. MR sonuçlarını hastayla paylaşan Kapan, hastaya beyninde bir şey olmadığını söyledi.

O zamandan beri hastanın, gerek sosyal medyadan gerekse de hastaneye gelerek kendisini tehdit ettiğini ifade eden Kapan, "Sen nasıl doktorsun, nasıl Hipokrat yemini ettin? Korkun ne?" gibi ifadelere maruz kaldığını anlattı. Daha önce şikayetçi olmadığını söyleyen Kapan, "Alıp bırakacaklar ve başıma bela olacak. Nasıl şikayetçi olayım?" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Dün öğlen saatlerinde yeniden hastaneye gelen hasta, beyninde çip olduğunu söyleyerek yeniden MR çektirmek istedi. Hastaya, "Bir kere çekmişsiniz, ikinciye gerek yok, bir daha para verme' diyen Oktay Kapan, hastanın saldırısına uğradı. Elini belindeki silaha götüren hasta, doktora, “Ucunda mermi var, namluya sürdüm. Bütün mermileri ağzına boşaltacağım" dedi. Kapan, silahını çekecekken hastanın üzerine atladığını ve yaklaşık 15 dakikalık boğuşma sonunda silahını alarak etkisiz hale getirdiğini söyledi. Hasta gözaltına alınırken, Kapan da şikayetçi oldu.

"BUGÜN BİR DOKTOR DAHA HİÇ YERE ÖLECEKTİ"

Emniyet'ten kendisine verilen bilgide silahın gerçek olduğunu, merminin silahın ucunda ve tetiğin ateşlenmeye hazır halde bulunduğunu aktaran Kapan, "Bugün bir doktor daha ölecekti hiç yere. Bu tür adamlar kısa sürede dışarı çıkıyor. Bana yapılan bir savcı veya hakime yapılsa sonuç yine aynı mı olacak? Sağlık çalışanları sürekli saldırıya uğruyor. Çıkan kanunlar var ama değişen bir şey yok" diye konuştu. "Bu ne zaman son bulacak?" diye sitem eden Kapan, "Biliyorum, bu ilk değil son da olmayacak. Bir saniye ve bir hareket ile hayatımı kurtardım, peki yarın?" diye sordu.