Anne ile kızının hayatını kurtaran mesaj

Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:10

Güncelleme: 31.10.2023 - 12:03

Ereğli ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 20.30 sıralarında dolandırıcılık suçundan cezaevine giren ve kısa süre sonra tahliye olan anne Ahu M. Ç, iddiaya göre kızı İrem M. Ç.(24) ile ormana giderek, intihara kalkıştı.

Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen anne ve kızı yanlarında getirdikleri ilaçlardan içti. İrem M. Ç., bu sırada bir arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak 'Hakkını helal et' yazdı, bulundukları yerin konumunu gönderdi.

Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Atılan konumun yerini tespit eden ekipler, anne ve kızına ulaşarak tedavileri için hastaneye götürdü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.