Anne ile oğlunun ölümüne neden olmuştu: Çöp kamyonunun şoförü tutuklandı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:56

Güncelleme: 01.11.2024 - 15:56

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde 30 Ekim'de feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; okuldan aldığı oğlu Muhammed (5) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Aktarlı'ya (35), Bağlar Belediyesi'ne ait Kenan Çiçek idaresindeki 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve oğul kamyonunun altında kalıp sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muhammed'i çevredekiler otomobille hastaneye götürürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mizgin Aktarlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Aktarlı da hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Kenan Çiçek, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.