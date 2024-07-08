Anne kedi, köpek yavrularını sahiplendi: Görüntüler yürekleri ısıttı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:54

Güncelleme: 08.07.2024 - 13:56

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi tarafından, ‘taze bayatlar’ kampanyasından elde edilen et ve et ürünlerinin arazideki canlara bırakılması sırasında yaralı bir kedi fark edildi.

Tedavisi merkezin bahçesinde devam eden ve bu sırada 4 yavru doğuran anne kedi, yine trafik kazası sonrası anneleri olan köpek yavrularını da sahiplendi. Kedinin, öz evladı ile birlikte 2 üvey evladını da beslediği anlara ait görüntüler, yürekleri ısıttı.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZİN KAPAKLARINI AÇTIK"

Anne kedi ve yavruları ile birlikte köpek yavrularının bakım ve tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Veteriner Hekim Ali Laçinbala, “Besleme faaliyetlerimiz sırasında, pek çok kedi ve köpeğe ikinci bir yaşam hakkını bu sayede kazandırırken, gebe kalmış canlarımızı da takip ediyorduk. Yine bu kedilerimizden bir tanesi geçtiğimiz hafta doğum yaptı. Annesi bir trafik kazasında ölen iki yavru köpeğimizi de yoğun bakım ünitemizde bakarken anne kedimizin bu köpeklere aşırı ilgi duyduğunu fark ederek yoğun bakım ünitemizin kapaklarını açtık ve kedimizin içeriye girerek bu yavruları beslediğini fark ettik” dedi.

Kedinin iki aylık bir hamilelik sürecinin ardından sağlıklı 4 yavru doğurduğunu ifade eden Ali Laçinbala, “Kedimiz ile birlikte burada bakım ve tedavileri süren anneleri ölen iki yavru köpeğimiz de vardı. Şu anda kedimiz onlara da annelik yapıyor. İnanılmaz görüntüler, çok mutlu olduk bu görüntüleri görünce. Böyle bir mucizeye de şahit olduğumuz için şaşkınız. Normalde kedi ve köpekler birbirlerini sevmezler. Ancak bu kedimiz yavru köpekleri korumak için bahçemizde beslediğimiz, yine kurşun yarası ile Hatay’dan gelen ve tedavisini tamamlanan kangal cinsi köpeğe yavru köpekleri korumak için saldırdığını gördük. Bu kediden öğreneceğimiz çok şey var. Kendi yavrularından daha fazla yavru köpekleri besliyor ve onlara annelik yapıyor” diye konuştu.

Ali Laçinbala, yavruların aşılama uygulamaları yapıldıktan ve sütten kesildikten sonra sahiplendirilerek, daha güzel ailelere transferlerini sağlamayı planlanmadıklarını sözlerine ekledi.