Uğurcan Çakır: 'Finalde oynamayı hakediyorduk'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:24

Güncelleme: 08.07.2024 - 09:38

EURO 2024'e veda etmesinin ardından Türkiye'ye dönen A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Ülkemizi bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Gerçekten herkes elinden geleni yaptı. İnşallah bu günlerden ders çıkarıp ileriye daha iyi bakacağız." dedi.

'GÜZEL BİR PERFORMANS SERGİLEDİK'

Başarılı file bekçisi ayrıca, "Bu turnuvada güzel performans sergiledik. Çok genç ve yetenekli futbolcular var kadromuzda. Hocanın da bu turnuva özelinde oyun planları başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.