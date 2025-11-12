Anne-oğul ölü bulunmuştu... Eski enişte ayrıntısı dikkat çekti!

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım 2025’te 5 yaşındaki oğlu Osman’ı yanına alarak evden ayrılan Huriye Helvacı’dan (43) kahreden haber geldi. Günlerdir arama çalışması yapan ekipler, anne ve oğlunun cansız bedenine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler dere yatağında yürüttükleri arama çalışmalarında önce küçük Osman’ın, 200 metre ileride ise Huriye Helvacı’nın cansız bedenini buldu. Anne ve oğlunun ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.

ESKİ ENİŞTE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Huriye Helvacı’nın eşi Bayram Helvacı, eşi ve oğlunun kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Bayram Helvacı, eşinin kaybolmadan önce görümcesinin eski eşi, yani enişteleri Mustafa ile görüştüğünü öğrendiğini söyledi.

Canlı yayına katılan Mustafa, Huriye Helvacı ile kaybolmadan birkaç gün önce görüştüklerini kabul etti ancak olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Mustafa, “Beni arada bir ‘nasılsın?’ diye arardı. Kaybolmasıyla ilgim yok” dedi.

Müge Anlı’nın, “Kocası seni arayıp evine neden gittin demedi mi?” sorusuna Mustafa, “Benim eski hattım vardı. Yeni hat aldım, numaram onda yoktu” yanıtını verdi. Bunun üzerine Anlı’nın, “Ama karısında numaran var” sözlerine dikkat çeken Mustafa, “Ben Bayram’ı bulup ‘eşinle görüşüyorum’ diye numara mı vereceğim?” karşılığını verdi.

Eski eniştenin bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Mustafa için “olayın kilit ismi enişte olabilir” yorumlarında bulundu.