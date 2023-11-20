Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: İple boğulmuşlar!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:45

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:18

Olay, Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak’taki apartmanda meydana gelmişti. Bina sakinleri, apartmanda oturan fabrika işçisi ve 3 çocuk annesi Devrim Güler (48) ile lise öğrencisi kızı Doğa Etyemez’i (18) asansörde hareketsiz bulmuştu.

Olay yerine gelen ekipler, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından anne kızın cenazeleri dün, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti.

KORKUNÇ AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ve burada otopsileri yapılan anne kızın ölümüyle ilgili korkunç detay ortaya çıktı. Yapılan incelemelerdeki ön otopsi sonucunda anne kızın iple boğulduklarının tespit edildiği öğrenildi.

KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Savcılık cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşırken, sabah saatlerinde uçakla Ankara’ya giden ve Devrim Güler’in alt komşusu olduğu öğrenilen A.Y. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çiftçilikle uğraştığı öğrenilen A.Y’nin Ankara’daki işlemlerin ardından Salihli’ye getirileceği öğrenildi.

Öte yandan, cenazeler dün, aile yakınlarına teslim edildi. Anne Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez’in cenazelerinin bugün Salihli’de toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.