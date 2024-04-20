Anneannesini darbederek öldüren şüpheli tutuklandı
Konya'da anneannesi Sahure Dudu Bahçeci’yi dövüp, komaya sokarak ölümüne neden olan Talha Çorum (31) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Gelen polisler, girdikleri evde Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, yaptığı araştırmada Talha Çorum'un belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'nin başını defalarca yere ve duvarlara vurduğunu, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukladığını tespit etti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Anneanne Bahçeci, dün sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bahçeci, Selim Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
3 ay önce Almanya’dan gelerek anneannesinin yanına yerleşen Talha Çorum’un Almanya’da bir süre psikiyatri tedavisi gördüğü ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Şizofren tanısı konulduğu öne sürülen Çorum’un emniyette ve sevk edildiği adliyede soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Talha Çorum, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!