Anneannesini darbederek öldüren şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:31

Güncelleme: 20.04.2024 - 16:15

Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Gelen polisler, girdikleri evde Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada Talha Çorum'un belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'nin başını defalarca yere ve duvarlara vurduğunu, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukladığını tespit etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Anneanne Bahçeci, dün sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bahçeci, Selim Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

3 ay önce Almanya’dan gelerek anneannesinin yanına yerleşen Talha Çorum’un Almanya’da bir süre psikiyatri tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Şizofren tanısı konulduğu öne sürülen Çorum’un emniyette ve sevk edildiği adliyede soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Talha Çorum, tutuklanarak cezaevine gönderildi.