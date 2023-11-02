Engin Polat’ın gözaltına alınan anneannesi serbest bırakıldı
Dilan ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak savcılık kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz da vardı. Ancak Yılmaz’ın sağlık sorunları nedeniyle emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.
1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden birinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başladığı, Dilan ve Engin Polat’ın ise en son ifade vereceği öğrenildi.
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