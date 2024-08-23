Anneannesini katletmişti: Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:49

Güncelleme: 23.08.2024 - 15:18

Eski Bakan Abdullatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in oğlu 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma nedeniyle silahla rehin almasının ardından öldürmüştü. Şener 1 Ağustos'ta hakim karşısına çıkarıldı.

Hakim; Şener hakkında adli kontrol, yurt dışı yasağı uygulanması ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilerek akıl ve ruh sağlığında adli kontrolde kalması kararını verdi.

Nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınması kararlaştırılmıştı.

GÖZLEM SÜRESİ UZATILDI

Gözlem süresi bugün tamamlanan şüpheli Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı ve davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta daha uzatılmasına karar verdi.