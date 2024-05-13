Anneler Günü'nün ilk saatlerinde feci kazada can vermişti: 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı...

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki kişinin ölümüyle neticelenen trafik kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Anneler günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 39 yaşındaki kadının 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:22
Anneler Günü'nün ilk saatlerinde feci kazada can vermişti: 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı...
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Feci kaza, otoyolun Hendek geçişi Balıklıihsaniye mevkii Ankara istikametinde dün meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü Volvo marka tır sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiğinin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti.

TIRA ÇARPARAK YAN YATTI

Hüseyin Özdemir, lastik kontrolü yapmak için eşi Sevgi Özdemir (39) ile tırdan indikleri esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü Mercedes marka tır, park halindeki tıra arkadan çarparak yan yattı.

Meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki tır bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet verici kazada, tırın taşıdığı demir borular ise sürücü camını kırarak dışarı çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Y.K. isimli tır sürücüsünü hastaneye sevk etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Hüseyin ve Sevgi Özdemir’in cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi.

DEHŞET VEREN KAZADA YENİ DETAY: 8 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Otoyolu Sakarya geçişinde karı kocanın ölümüyle neticelenen trafik kazasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Anneler günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 39 yaşındaki Sevgi Özdemir’in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.


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