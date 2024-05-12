Yalan dizisinden Anneler Günü’ne özel kare

Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:49

Güncelleme: 12.05.2024 - 17:49

"Yalan" dizisi Kanal D’nin yeni iddialı dizisi olarak merakla bekleniyor. Aslıhan Güner ile Feyyaz Duman’ı buluşturan dizide işlemediği bir suç yüzünden 20 yıl cezaevinde yatan bir Melike Yılmaz’ın hikâyesi anlatılıyor. Haksız mahkumiyetinin ardındaki büyük sır olan Melike dışarı çıktığında büyük bir yalanın ortasına düşüyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat‘ın rol aldığı dizinin yeni bir değişiklik olmazsa mayıs sonunda pazartesi akşamları yayınlanması planlanıyor. Diziden Aslıhan Güner (Melike), Eylül Tumbar (Duru) ve Serra Pirinç’li (Hazal) fotoğraf Kanal D tarafından “Anneler Günü’nde, Melike gibi her zorluğun üstesinden gelen ve sevgisiyle dünyayı aydınlatan tüm annelere sonsuz minnettarız” mesajıyla paylaşıldı.

