Annenin öldüğü çocuğunun yaralandığı kazada karar açıklandı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:50

Güncelleme: 03.02.2025 - 18:50

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın gerekçeli kararında, sanığın tali, ölen yayanın ise asli kusurlu olduğu tespitine yer verildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ebru Abravci'nin (28) hayatını kaybettiği, oğlu Selahattin Abravci'nin (10) yaralandığı trafik kazasında, halk otobüsü şoförü M.C.Y'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdiği davanın gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı otobüsün seyir halindeyken aracının sağ ön kısmı ile yolun karşısına koşarak geçmek isteyen maktul Ebru ile elinden tuttuğu oğlu Selahattin Abravci'ye çarpması sonucu kadının ölümüne, oğlunun ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Kararda, mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda sanığın tali kusurlu, ölen yayanın ise asli kusurlu olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü, 19 Mayıs 2024'te, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne Ebru ile oğlu Selahattin Abravci'ye çapmış, otobüsün altından sıkışan anne ile oğlu ekiplerce çıkarılmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne yaşamını yitirmiş, gözaltına alınıp tutuklanan şoför ise daha sonra tahliye edilmişti.

Hakkında dava açılan otobüs şoförü, yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



