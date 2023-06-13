Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip, babasının boğazını kesen şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da, annesi ile kız kardeşini odaya kilitleyip, tartıştığı babası Mehmet Ali Akarsu’yu (63) boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Ümit Akarsu (32), tutuklandı. Mehmet Ali Akarsu’nun yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.
Diyarbakır’da 11 Haziran’da meydana gelen olayda 6'ncı kattaki dairede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ümit Akarsu arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, Ümit Akarsu, evdeki annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ümit Akarsu, babasını boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümit Akarsu gözaltına alınırken, Mehmet Ali Akarsu ise ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Ümit Akarsu, burada susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Akarsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Ali Akarsu’nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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