Beyoğlu'nda Rus turisti kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

Taksim'de 4 kişi, kavga ettikleri Rus turisti bıçaklayarak öldürdü. Emniyet'ten olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:47
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İstanbul Taksim Beyoğlu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile 4 kişi arasında kavga çıktı. 

Bu sırada Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. 

Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahaleyi yapmaya çalıştık" dedi. Emniyet'ten ise olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

 


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