Dehşet veren olay: Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip, babasının boğazını kesti
Diyarbakır'da, Ü.A.(32), annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyip, tartıştığı babası Mehmet Ali Akarsu'yu (63) boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda sitenin 6'ncı katındaki dairede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı. Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ü.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan 'asgari ücret' açıklaması
- AKP'den istifa eden Kılıç'ın yeni partisi belli oldu
- Goldman Sachs’tan yeni ekonomi yönetimi yorumu
- Zeydan Karalar'dan 'kürsüde tokat' açıklaması
- Merkez'in yeni başkanı resmen Twitter'da!
- İngiltere'den Ukrayna'ya insani yardım
- 'Kavcıoğlu' kulisi: 'Şimşek'in haberi yoktu'
- Brezilyalı şarkıcı Anitta'ya Kapalıçarşı'da sözlü taciz
- Şimdi değil mi?
- Organize sanayi bölgesinde korkutan yangın!