Dehşet veren olay: Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip, babasının boğazını kesti

Diyarbakır'da, Ü.A.(32), annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyip, tartıştığı babası Mehmet Ali Akarsu'yu (63) boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 10:32
Dehşet veren olay: Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip, babasının boğazını kesti
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda sitenin 6'ncı katındaki dairede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı. Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ü.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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