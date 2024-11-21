Annesine küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşını vurdu: 10 yıl hapis cezası aldı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:55

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:55

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, annesine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını sokak ortasında tabancayla yaralayan Yusuf Ö. (56), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Ocak’ta Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre Yusuf Ö. ve Serkan Ç. (36) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Ö., tabancasını çıkararak Serkan Ç.’ye ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle yere yığılan Serkan Ç., ağır yaralandı. İlk saldırının ardından büfeye giden Yusuf Ö., tekrar sokağa dönerek bir kez daha ateş etti.





Silah seslerini duyan bekçilerin müdahalesiyle Yusuf Ö., tabancasını bırakarak teslim oldu. Boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Serkan Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yusuf Ö. ise gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Yusuf Ö., savunmasında annesinin 2023 yılının ağustos ayında vefat ettiğini, bu süreçte moralinin bozuk olduğunu ve olay günü alkol aldığını söyledi.

Sanık, "Serkan Ç.’ye alkollü olduğumu söyleyerek evine gitmesini istedim. Ancak o, vefat eden anneme küfür etti. Bu duruma sinirlenerek tabancamı çıkartıp rastgele ateş ettim. Daha sonra tekrar yanına giderek iki el daha ateş ettim. Alkolün etkisiyle sonrası bulanık" ifadelerini kullandı.

"KÜFÜR ETMEDİM"

Başka bir suçtan cezaevinde olan Serkan Ç. ise, "Sanık, bana yakın mesafeden başıma hedef alarak ateş etti. Boynumdan ve ayaklarımdan yaralandım. Olay öncesinde aramızda herhangi bir husumet veya tartışma yoktu. Küfür etmedim. Şikayetçiyim" dedi.

MAHKEMEDEN 10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Yusuf Ö.’yü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği ve sabıkalı olduğu öğrenildi.