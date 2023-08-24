Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:34

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:01

Olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zafire Güler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, eşini darbetti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay Güler de tartışmaya dahil oldu. Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay Güler, Aydın Güler’in göğsüne 2 el ateş etti.

Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zafire Güler’in ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

“YİNE BENİ DÖVÜYORDU”

Zafire Güler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zafire Güler'in ifadesinde, “Eşim sürekli ateş-buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı” dediği öğrenildi.

Polis ekipleri kısa sürede süre sonra Çağatay Güler’i yakalayıp, gözaltına aldı. Güler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Aydın Güler’in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.