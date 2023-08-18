Balıkesir'de annesinin evine karşı apartmandan kurşun yağdırdı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde annesi ile kavga eden A.N., annesinin evine kurşun yağdırdı. Olaya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:08
Balıkesir'de annesinin evine karşı apartmandan kurşun yağdırdı!
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Kapıcıbaşı Mahallesi'nde iddiaya göre, A.N. (42) isimli şahıs annesi Ş.Ö. (59) ile kavga etti.

Kavganın ardından karşı apartmanın 3. katına çıkan A.N. annesinin bulunduğu apartmandaki daireye kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, A.Y. ile birlikte 3 şahsı gözaltına aldı.

Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe ise el konuldu. İşlemleri için şüpheliler Körfez Polis Amirliği ekiplerine teslim edilirken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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