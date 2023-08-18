Balıkesir'de annesinin evine karşı apartmandan kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:08

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:09

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kapıcıbaşı Mahallesi'nde iddiaya göre, A.N. (42) isimli şahıs annesi Ş.Ö. (59) ile kavga etti.

Kavganın ardından karşı apartmanın 3. katına çıkan A.N. annesinin bulunduğu apartmandaki daireye kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, A.Y. ile birlikte 3 şahsı gözaltına aldı.

Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe ise el konuldu. İşlemleri için şüpheliler Körfez Polis Amirliği ekiplerine teslim edilirken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.