Annesini darbedip rehin aldı, eşyaları sokağa fırlattı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.M. (35), annesine şiddet uygulayıp rehin aldı. Evdeki eşyaları balkondan fırlatan H.M., polis tarafından gözaltına alındı. H.M. ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:01
Annesini darbedip rehin aldı, eşyaları sokağa fırlattı
Abone Ol google-news

Diyarbakır Kayapınar’da meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M., şiddet uyguladığı annesini rehin aldı. 

Balkona çıkıp bağırmaya başlayan H.M., daha sonra evdeki televizyon, bisiklet, un çuvalı, sehpa, elbise askılığı gibi eşyaları sokağa fırlattı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.M. polisin ikna çabalarıyla teslim oldu. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan H.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


diyarbakır darp anne rehin

İlgili Haberler

Gaziantep'te doktoru darbettiler: Yoğun bakıma kaldırıldı

Gaziantep'te doktoru darbettiler: Yoğun bakıma kaldırıldı
İstanbul'un göbeğinde 'kısa mesafe' cinayeti: Taksici dakikalarca darbetti!

İstanbul'un göbeğinde 'kısa mesafe' cinayeti: Taksici dakikalarca darbetti!
Kadıköy’de yol kavgası: Taksiciyi darbettiler

Kadıköy’de yol kavgası: Taksiciyi darbettiler

En Çok Okunan Haberler