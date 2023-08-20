Annesini darbedip rehin aldı, eşyaları sokağa fırlattı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:01

Güncelleme: 20.08.2023 - 13:01

Diyarbakır Kayapınar’da meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M., şiddet uyguladığı annesini rehin aldı.

Balkona çıkıp bağırmaya başlayan H.M., daha sonra evdeki televizyon, bisiklet, un çuvalı, sehpa, elbise askılığı gibi eşyaları sokağa fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.M. polisin ikna çabalarıyla teslim oldu. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan H.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.