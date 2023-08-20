Annesini darbedip rehin aldı, eşyaları sokağa fırlattı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.M. (35), annesine şiddet uygulayıp rehin aldı. Evdeki eşyaları balkondan fırlatan H.M., polis tarafından gözaltına alındı. H.M. ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
Diyarbakır Kayapınar’da meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M., şiddet uyguladığı annesini rehin aldı.
Balkona çıkıp bağırmaya başlayan H.M., daha sonra evdeki televizyon, bisiklet, un çuvalı, sehpa, elbise askılığı gibi eşyaları sokağa fırlattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.M. polisin ikna çabalarıyla teslim oldu. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan H.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- 'Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu'
- Altaylı'dan çok konuşulacak 'Emre Belözoğlu' iddiası
- İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
- İşte İstanbul için en kötü deprem senaryosu
- TİHEK'ten bankalara 'ATM' uyarısı
- Avukat Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Uzmanından 3600 ek gösterge açıklaması