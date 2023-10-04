Annesini 13 kez bıçaklayıp öldürdü: Cezai ehliyetinin olmadığı belirlendi

Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:53

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:53

Olay, 2022 yılında 8 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468. Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı. Yusuf Emre Tıraş ile alışverişten dönen annesi Zübeyde Tıraş, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Emre Tıraş, annesine ekmek bıçağıyla saldırıp, 13 kez bıçakladı.

Bağrışma seslerini duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan Yusuf Emre Tıraş'ın elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Yusuf Emre Tıraş, kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zübeyde Tıraş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de Yusuf Emre Tıraş'ı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tıraş, tutuklandı.

ANNESİNİN KENDİSİNE BÜYÜ YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Yusuf Emre Tıraş hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Yusuf Emre Tıraş'ın bıçakla annesinin alın, kulak, çene, ağız ve boyun bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi vurduğu belirtildi. Otopsi raporunda, Zübeyde Tıraş'ın vücudunda 13 bıçak yarası bulunduğu kaydedildi. Yusuf Emre Tıraş'ın savunmasında, annesinin kendisine büyü yaptığını, kendisinin hasta olduğunu çevredekilere söylediğini iddia etti. Kişisel eşyalarını annesinin kirlettiğini belirten Tıraş, bu nedenle içinde biriken olayların etkisiyle annesini mutfakta bulduğu bıçakla öldürdüğünü, olay sırasında kendisinin de elinden yaralandığını beyan etti.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU ANLATTI

Yusuf Emre Tıraş'ın babası Süleyman Tıraş ise ifadesinde, olay günü kendisini arayan komşuların bağırma sesleri geldiğini söylemesi üzerine eve geldiğini, eşini yerde kanlar içinde gördüğünü, kontrol ettiğinde vefat ettiğini anladığını söyledi. Süleyman Tıraş, oğlunun uzun süredir psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, devamlı ilaç kullandığını anlattı.

İddianamede, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda, Yusuf Emre Tıraş'ın 'kasten öldürme' suçuna yönelik cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiği yer aldı. Yusuf Emre Tıraş'ın 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istendi.