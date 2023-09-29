Konya'da dehşet: Av tüfeğiyle annesini öldürdü!

Konya'da Yusuf Furkan H., tartıştığı annesi Ayfer Akbay'ı (49) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:01
Konya'da dehşet: Av tüfeğiyle annesini öldürdü!
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Konya'nın merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki bir evde saat 07.00 sıralarında Yusuf Furkan H., mutfakta belirlenemeyen nedenle annesi Ayfer Akbay ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Furkan H., av tüfeğiyle annesine 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akbay, ağır yaralandı. 

Yusuf Furkan H. de tüfekle evden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen polis, Akbay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Akbay'ın cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan Yusuf Furkan H. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.


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