‘Annesini kanlar içinde görüyor’

Karaman’da geçen yıl birlikte yaşadığı kişi Murat M. ile tartıştıktan sonra 13 yaşındaki çocuğu K.K’yi de yanına alıp bir tanıdığının evine sığınan 34 yaşındaki Fatma Sema Çalışkan, söz konusu kişi tarafından eve açılan ateş sonucu ensesinden vurularak yaşamını yitirdi.

‘Annesini kanlar içinde görüyor’
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Rengin Temoçin
Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Mahkeme, sanığa hiçbir indirim uygulamadan “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. 

Davanın takipçilerinden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal “Çocuğuyla uyurken pencerenin dışından öldürüldü. 13 yaşında çocuk, bir gece uyandığında annesinin yanında kanlar içinde görüyor” dedi.


Etiketler: #KARAMAN #kadın cinayeti

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