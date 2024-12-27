Annesini tehdit edip zorla parasını aldı: Tutuklandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde para vermeyen annesini tehdit edip elindeki cüzdandan bin lirasını alan Sezer B. (40) 'yağma' suçundan tutuklandı.
Olay, dün Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sezer B., annesi Birgül B.'den (62) para istedi.
Annesi para vermeyince, tehdit edip elindeki cüzdanından bin lirasını alan Sezer B. evden ayrıldı.
Birgül B., oğlunu jandarma ekiplerine şikayet etti.
Yakalanıp gözaltına alınan Sezer B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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