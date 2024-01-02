Annesinin birlikte olduğu erkek, 13 yaşındaki kızını istismarla suçlanıyor!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:03

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:03

Avukat S. A. (48) ile pilates hocası Mucize P. (53) 2019 yılında boşandı. Çiftin iki çocuğunun velayeti ise annede kaldı.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, evinin bir odasında fitness ve pilates eğitimleri veren Mucize P.’nin öğrencilerinden biri de Yılmaz P. (42) oldu. Yılmaz P. bir süre sonra, pilates dersleri almak için geldiği evde kalmaya başladı. Mucize P.’nin, olay tarihinde biri 10, diğeri 13 yaşında olan iki çocuğu ise anneleri ile Yılmaz P. arasındaki ilişkinin farkına vardı. İki çocuk annelerine, bu kişinin evlerine gelmesini istemediklerini söyledi.

ANNE DE O SIRADA YATAKTAYDI

15 Ocak 2022 gecesi yaşanan olayda 13 yaşındaki çocuk, annesiyle aynı yataktayken Yılmaz P. tarafından taciz edildiğini söyledi.

Başında geçenleri sınıf arkadaşlarına da anlatan çocuk, okulların tatile girmesi ile birlikte durumu avukat babası S. A.’ya anlattı. Avukat baba, çocuğunun yaşadıklarını öğrenir öğrenmez suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte çocuk ve kardeşinin de ifadeleri alındı.

KAYITLAR DOSYAYA GİRDİ

Dava dosyasına giren bir dizi ses kaydı ise anne Mucize P.’nin de yaşananların tanığı olduğu anlaşıldı. Kayda göre anne P., kızına tacizden şikayetçi olması halinde kendisinin de cezaevine gireceğini söylüyor.

Anne P.’nin, kızına yönelik “Sadece şunu diyemedim. Yanımızda yattı diyemedim. Onu söylesem ben tacizden hapiste yatarım” ifadelerini kullanıyor. Anne P., küçük çocuğa da, olayın davayı dönüşmesi halinde kendisinin de siciline işleyeceğini söylüyor. G. I. A.’nın, annesini verdiği “Taciz edilmek benim suçum değil ki” yanıtı veriyor.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Yürütülen soruşturma sonrası Yılmaz P. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” suçlaması ile dava açıldı. 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen madde kapsamında İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz sanık Yılmaz P., ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

ANNEYE DE DAVA AÇILDI

Yılmaz P. hakkında açılan davanın yanı sıra anne Mucize P. hakkında ise “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçundan ayrı bir dava açıldı. Mucize P.’nin de 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Olaydan sonra, iki çocuğunu da yanına alan baba S. A., ise velayetin iptali dava açtı.