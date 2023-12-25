Muğla’da vahşet: Kadın kıyafeti giydirerek istismar ettiler, direğe bağlayıp işkence yaptılar

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:38

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:38

Olay, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Köşk Mahallesi kırsalında gerçekleşti.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, 34 yaşlarındaki bir erkeği konuşmak için bulundukları yere telefonla çağıran 4-5 kişilik grup, şahsı silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi.

Çevredekilerin direğe bağlı buldukları şahsa kadın kıyafeti giydirildiği ve defalarca cinsel istismara maruz bırakıldığı belirlendi.

Yaralı bulunan mağdurun ilk ifadesi vahşetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Buna göre, zanlıların direğe bağladıkları şahsa işkence yaptıkları ve mağduru olay yerinde bırakıp kayıplara karıştıkları ortaya çıktı.

Yaralı, ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tespitte kalın bağırsağının yırtıldığı anlaşılan ve ağır fiziksel yaralanmaların izlerini taşıyan mağdur, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Jandarma bölgedeki bir marangoz atölyesinin güvenlik kamerasından tespit ettiği olayın faillerini yakalamak çalışma başlattı, olay yerinde incelemeler yapıldı.

Köşk Mahallesi Muhtarı Gürsel İnce yaptığı açıklamada “Olayı duyunca şoke olduk. Ancak mağdur veya şüpheliler köyümüzden değil, öyle olsa olayı duyardık, bizim de yeni haberimiz oldu. Yol kenarında marangoz atölyelerinin yanında olmuş, kameralar da olayı görüntülemiş bu kadarını biliyoruz” diye konuştu.