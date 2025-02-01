Annesinin emzirdiği sırada fenalaşan bebek hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaştığı iddia edilen 2 aylık bebek, hastaneye kaldırıldı. Bebeğin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesinin emzirdiği sırada fenalaşan bebek hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 12:27

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre; M.S. ve E.S. çiftinin 2 aylık bebeği, annesi tarafından emzirildiği sırada aniden rahatsızlandı. Bebeğin hareketsiz olduğunu fark eden anne, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe kalp masajı yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, kurtarılamadı.

Savcılık tarafından başlatılan inceleme kapsamında bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Bursa #İnegöl #bebek

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