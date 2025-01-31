Çöp ayrıştırma merkezinde korkunç olay: Bebek cesedi bulundu

Adana’da katı atık bertaraf merkezinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Çöp ayrıştırma merkezinde korkunç olay: Bebek cesedi bulundu
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:51

Olay, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi’ndeki katı atık bertaraf merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerinin ardından bebek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı ardından da çöp aracıyla tesise götürüldüğü belirlendi.

Ekipler bebeğin çöpe atıldığında sağ olup olmadığını ve bebeğin kim tarafından çöpe atıldığını araştırıyor.


Etiketler: #Adana #bebek cesedi

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