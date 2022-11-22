Annesinin sevgilisini öldüren sanığa 'indirimsiz' müebbet
Antalya'da Hayrettin Avağ'ın (45), birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin (41) oğlu Mehmet Yüce (24) ve yeğeni Serdar Tokmak (32) tarafından öldürülmesine ilişkin davada sanıklara 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Behiye T.'yi 'yaralama' suçundan da 6'şar ay hapis cezası verildi. Cezalarda indirim uygulanmadı.
Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2546'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında, 11 Şubat günü saat 22.30 sıralarında Hayrettin Avağ, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin evine geldi.
GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLADI
Durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Yüce ile yeğeni Serdar Tokmak, eve gelip Avağ ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Yüce ile Tokmak, Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Olay sırasında Behiye T. de yaralandı.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolünde cenaze aracına alındı.
Gözaltına alınan Yüce ile Tokmak ise ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
SON SAVUNMALARINI YAPTILAR
'Kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Mehmet Yüce ve Serdar Tokmak, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşma salonunda müştekiler ve taraf avukatları ise hazır bulundu.
Serdar Tokmak, savunmasında böyle bir durumun olmasını istemediğini, olayın bir anda gerçekleştiğini belirterek, “Bile isteyerek öldürme amaçlı yapmadık pişmanım. Bizim hayatımız bitti" dedi.
Mehmet Yüce ise olayı tasarlayarak gerçekleştirmediklerini öne sürerek, “Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.
İNDİRİM UYGULANMADI
Duruşmaya ara verilmesinin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanıklara 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis verilirken, Behiye T.'ye yönelik 'yaralama' suçundan da 6'şar ay hapis cezasına hükmedildi.
Ayrıca cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.
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